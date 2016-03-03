Китай за десять лет инвестировал за рубеж более $1 триллиона

Китайские инвесторы вложили 1,03 триллиона долларов в зарубежную собственность, акции и облигации за десятилетие, завершившееся в середине 2015 года, сообщает Росбалт со ссылкой на доклад британской компании по управлению имуществом Knight Frank.

В частности, как указывает Лиам Бэйли из Knight Frank, заинтересованность китайских инвесторов в британской недвижимости за последние 3 года усилилась, так как они пытаются диверсифицировать свои портфели.

"Что касается иностранцев, активных сейчас на лондонском рынке жилья, китайские покупатели лидируют по числу приобретаемых единиц собственности", - отметил эксперт.

Бэйли ожидает усиления притока средств из Китая в Британию и США в следующие 10 лет по сравнению с предыдущей декадой, однако объемы будут зависеть от политики Пекина.

В настоящее время угроза замедления экономики КНР заставляет китайских граждан и компании выводить больше средств за рубеж, и это создает трудности для властей страны.

Ранее стало известно, что объем прямых нефинансовых инвестиций из Китая за рубеж в январе 2016 года составил 12,02 миллиарда долларов, что на 18,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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В качестве одной из важных особенностей инвестиционной активности китайского бизнеса за рубежом Минкоммерции КНР отмечает "неуменьшающийся энтузиазм китайских предприятий в отношении инвестиций в США". Так, в январе китайские инвестиции в эту страну выросли в 3,9 раза по сравнению с январем 2015 года и составили 1,56 миллиарда долларов.