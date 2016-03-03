Собственник "Фидобанка" и "Евробанка" хочет объединить финучреждения

Собственник "Фидобанка" Александр Адарич, который также владеет 50% акций "Евробанка", намерен объединить финучреждения и привлечь иностранного инвестора, сообщается на сайте "Фидобанка".

"Опираясь на рекомендации Национального банка Украины относительно консолидации банковского рынка, был разработан стратегический план развития банка на базе объединенных "Фидобанка" и "Евробанка". Кроме того, мы уже заручились поддержкой иностранного инвестора, который подтвердил свою готовность выйти на украинский рынок и войти в капитал объединенного банка. На текущий момент ожидаем официального согласования данного плана и соответствующих соглашений об иностранных инвестициях от регулятора", – цитируются в сообщении слова Адарича.

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Справка УНИАН, "Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и, согласно классификации НБУ, находится на 7 месте в первой группе банков.

"Евробанк" работает на рынке Украины с 2005 года входит во вторую группу банков по классификации НБУ. Собственниками банка являются Александр Адарич и Вадим Пушкарев.