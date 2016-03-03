Нацбанк выступает за консолидацию небольших банков без участия АМКУ

Национальный банк Украины выступает за упрощенную процедуру консолидации малых и средних банков без согласования с Антимонопольным комитетом Украины, сообщается на сайте регулятора со ссылкой на итоги встречи с руководством комитета.

"Законодательная инициатива Национального банка по упрощению процедур консолидации банков предусматривает возможность малых и средних банков, рыночная доля которых не превышает 0,5-1% рынка, не обращаться в АМКУ за разрешением на присоединение, что значительно упрощает этот процесс", - приводятся в сообщении слова замглавы НБУ Владислава Рашкована.

По оценкам регулятора, концентрация в банковском секторе является умеренной, и слияния либо поглощения малых и средних банков никоим образом не повлияют на конкуренцию на рынке.

"Надеюсь, мы скоординируем свои действия и найдем понимание в этом вопросе", - добавил Рашкован.

Также сообщается, что НБУ договорился о сотрудничестве с Антимонопольным комитетом в направлении развития здоровой конкуренции на банковском рынке. В том числе в ходе встречи представители НБУ еще раз выразили свое негативное отношение к созданию искусственных монополий при выборе банков для организации зарплатных проектов государственными компаниями.

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Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень. В том числе, работающие банки, уставный капитал которых ниже установленного минимума, обязаны нарастить его до 120 миллионов гривень к 17 июня 2016 года, до 300 миллионов гривень – к 11 января 2017 года, до 400 миллионов гривень – к 11 января 2018 года, до 450 миллионов гривень – к 11 января 2019 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

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По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемным для ряда небольших финансовых учреждений.

Всемирный банк в рамках мероприятий украинских властей по повышению устойчивости и эффективности банковской системы страны ожидает консолидации банковского сектора в Украине и снижения количества банков до 100 в 2016 году.