Гривня на межбанке укрепилась до 26,16 за доллар

В четверг, 3 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,02/26,16 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3045/28,4568 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3536/0,3559 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,2812 гривни/доллар, к этому часу заключено 129 сделок на сумму 67,79 миллиона долларов.