"Газпрому" не хватает денег: взял рекордный кредит у Китая

Представители "Газпрома" и Bank of China подписали в Шанхае соглашение о предоставлении российской компании кредита в размере 2 миллиардов евро сроком на пять лет, сообщает РБК.

"В истории "Газпрома" это крупнейшая сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2015 года "Газпром" привлек клубный кредит от консорциума азиатских банков на 1,5 миллиарда долларов сроком на пять лет, агентом по сделке выступила корпорация China Construction Bank.

"Открыв для себя китайский рынок, "Газпром" намерен и дальше продолжать сотрудничество с нашими китайскими партнерами, в том числе в рамках сделок в области проектного финансирования", - заявил тогда зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов, подписавший сегодняшнее соглашение с Bank of China.

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Среди возможных инструментов привлечения финансирования Круглов назвал тогда синдицированные кредиты, проектное финансирование и выпуск облигаций, номинированных в азиатских валютах.

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"Пока что китайские банки не очень охотно выделяют прямые кредиты российским компаниям, предпочитая инвестиции, проектное финансирование и предоплату по крупным поставкам энергоресурсов. К тому же российских заемщиков зачастую не устраивают ставки китайских банков", - отметил Федоров.

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Bank of China - крупная международная банковская группа, деятельность которой включает банковские операции, инвестиционную деятельность, услуги в сфере страхования и лизинга. Суммарная стоимость активов составляет более 16 триллионов юаней (около 2,5 триллиона долларов).