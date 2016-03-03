У Гонтаревой сохранили годовой прогноз инфляции на уровне 12%

Национальный банк Украины сохранил свой прогноз инфляции на конец 2016 года на уровне 12% и прогноз инфляции на конец 2017 года на уровне 8%, сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк считает актуальным текущий прогноз потребительской инфляции на уровне 12% на конец 2016 года и 8% на конец 2017 года", - говорится в сообщении.

По мнению регулятора, снижению инфляции в текущем году будут способствовать низкие темпы экономического роста, которые будут сдерживать потребительский спрос, а также сохранение низких мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

Регулятор напомнил, что в январе 2016 года инфляция составила 0,9% и была близка к прогнозам Национального банка на этот месяц, и в феврале, по предварительным оценкам, инфляция также была низкой.

«Усиление напряжения на валютном рынке, которое наблюдалось в январе-феврале 2016 года, не имело существенного отражения на уровне инфляции. Благодаря действиям Национального банка, направленным на сглаживание избыточных колебаний обменного курса, обесценивание гривни происходило постепенно, что приводило к ограниченному влиянию на уровень инфляции», - отмечается в сообщении.

В то же время регулятор подчеркнул, что более резкое снижение инфляции будет ограничено повышением административно регулируемых тарифов и цен.

Рисками инфляционного прогноза и, соответственно, достижения инфляционной цели в текущем году НБУ называет внешние и внутренние факторы, определяющие состояние платежного баланса, динамику обменного курса гривни и инфляционные ожидания.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, ускорилась до 0,9% с 0,7%, зафиксированных в декабре к ноябрю. В годовом выражении, к январю 2015 года, инфляция в январе 2016 года замедлилась до 40,3% с 43,3%, зафиксированных месяцем ранее.

В Украине в январе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2015 года, зафиксирован нулевой уровень базовой инфляции – показатель роста потребительских цен без учета их краткосрочных неравномерных изменений под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.

Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление потребительской инфляции в Украине по итогам 2016 года до 12%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, инфляция в текущем году замедлится до 19%.