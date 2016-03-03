Нацбанк решил ослабить часть ограничений: вдвое увеличивает лимит покупки наличной валюты

Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию на валютном рынке и смягчил некоторые административные ограничения, сообщила в ходе брифинга глава НБУ Валерия Гонтарева.

В частности, по ее словам, регулятор с 5 марта увеличит с 300 тыс. грн до 500 тыс. грн ограничение максимальной суммы выдачи гривневой наличности через кассы на одного клиента в сутки, а валютной наличности – до эквивалента 50 тыс. грн в сутки с 20 тыс. грн. Максимальная сумма покупки наличной валюты физлицами увеличится до эквивалента 6 тыс. грн в день с 3 тыс. грн в день.

«Завтра заканчивается действие действующего постановления о регулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках. Национальный банк принял решение продолжать постепенную либерализацию действующих административных ограничений, которые действуют на валютном рынке. Такое решение основано на сигналах, которые свидетельствуют о постепенном возобновлении доверия к банковскому сектору и стабилизации валютного рынка», - сказала Гонтарева.

При этом основные валютные ограничения, такие как обязательная продажа 75% валютной выручки, регулятор оставил без изменения и продлил их действие еще на 3 месяца.

Как сообщал УНИАН, пакет административных ограничений, веденных постановлением №863 в декабре прошлого года и действующих до 4 марта 2016 года включительно, содержит требование по обязательной продаже 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневному контролю расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

Помимо этого, до 4 марта включительно действуют ограничения на переводы валюты со счетов клиентов эквивалентом 15 тыс. грн без подтверждающих документов и 150 тыс. грн при наличии подтверждающих документов, на выдачу наличной гривни через кассы и банкоматы до 300 тыс. грн в сутки и валюты до эквивалента 20 тыс. грн в сутки. Покупка валюты банками по собственным операциям ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тыс. грн в день.

В январе этого года регулятор внес изменения в постановление №863, которыми усовершенствовал порядок получения резидентами кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов. Также в январе НБУ улучшил условия покупки иностранной валюты для банков - первичных дилеров облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 26,16 за доллар

Украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

С середины января 2016 года котировки гривни к доллару США сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 гривень/доллар в январе и до 26-27 гривни/доллар в феврале, а курсы наличного и "черного" рынков достигали 27-29 гривни/доллар.