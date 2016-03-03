НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 22% годовых

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 22% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора со ссылкой на решение правления НБУ от 3 марта.

"Правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку на уровне 22% годовых. Дальнейшее проведение сдержанной денежно-кредитной политики направлено на предотвращение неблагоприятного влияния, которое на украинскую экономику могут иметь внутренняя политическая нестабильность и турбулентность в мировой экономике", - говорится в сообщении.

Напомним, учетная ставка на уровне 22% годовых действует в Украине с 25 сентября 2015 года.

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Регулятор отметил, что в дальнейшем намерен постепенно смягчать монетарную политику в случае снижения инфляционных рисков. Прежде всего, при условии восстановления политической стабильности и сотрудничества с МВФ, а также в случае улучшения перспектив для отечественного экспорта. Тем не менее, в случае реализации определенных рисков, Национальный банк будет вынужден оставить монетарную политику сдержанной на более длительный период для достижения своих инфляционных целей.

Сообщается, что следующее заседание Правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 21 апреля 2016 года.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта 2015 года повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы - 30% с 19,5% годовых, действовавших ранее.

С 28 августа Национальный банк снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.