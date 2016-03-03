Украинцы с начала года продали валюты на $261 миллион больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в январе-феврале 2016 года составила 261 млн долл., сообщила на пресс-конференции глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

«Население продолжает продавать банкам больше валюты, чем покупает у них. В 2015 году чистая покупка валюты банками у населения составляла около 1,5 млрд долл. А в январе-феврале этого года население продало банкам на 261 млн долл. больше, чем купило о них», - сказала Гонтарева.

Также глава НБУ сообщила, что регулятор в январе-феврале продал валюты на межбанковском рынке на 223 млн долл. больше, чем приобрел.

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По ее словам, за два месяца было проведено 13 аукционов по продаже валюты, на которых было продано 298 млн долл.

«Наши действия имеют цель - сглаживание колебаний, вызванных ситуативными факторами… Такой подход имеет результаты – повторение прошлогодних резких скачков курса удалось предотвратить», - сказала она.

Гонтарева отметила, что на текущей неделе курс гривни укрепился до уровня 26,5-26,8 грн/долл., а сегодня курс находился на уровне 26-26,2 грн/долл. и НБУ провел аукцион по покупке валюты.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в январе составила 114,8 млн долл.

Национальный банк Украины на аукционах по продаже валюты в феврале продал банкам 181 млн долл., купил у банков - 22,2 млн долл.