В Киеве "накрыли" крупный конвертцентр с оборотом 3 миллиарда

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала в Киеве крупный конвертационный центр с оборотом 3 млрд грн, сообщила пресс-служба Киевского управления ГФС.

Согласно сообщению, «заказчикам», кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр также предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям.

Фискальная служба в рамках досудебного расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах провела ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.

В ходе обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 года остановила деятельность 13 конвертационных центров. По данным Фискальной службы, конвертационные центры «отмыли» 10,7 млрд грн, убытки государства от их деятельности составили 1,3 млрд грн.