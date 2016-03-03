Нацбанк купил сегодня на валютном аукционе $30 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе 3 марта выкупил весь заявленный объем валюты 30 миллионов долларов, при этом предложение валюты банками составило 43,5 миллиона долларов.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

Согласно информации на сайте НБУ , средневзвешенный курс аукциона составил 26,2534 грн/долл., максимальный курс покупки – 26,29 грн/долл., минимальный – 26,20 грн/долл. По максимальному курсу было куплено 4,7% валюты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 18 сентября 2015 года ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 гривни/доллар, в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.

За 2015 год НБУ купил на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов около 1,6 миллиарда долларов.