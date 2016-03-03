МВФ заявил, что не будет участвовать в споре Украины и России по "долгу Януковича"

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не будет участвовать в переговорном или судебном процессе между Украиной и Россией относительно кредита в 3 млрд долл., выданного Россией правительству экс-президента Януковича в декабре 2013 года и на который в декабре 2015 года был наложен мораторий на выплату.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

Вместе с тем, именно по решению Фонда долг в 3 млрд долл. был признан официальным долгом Украины.

«Мы все также призываем Украину и Россию найти решение по долговому вопросу. Однако мы подчеркиваем, что МВФ не является участником дискуссий и переговоров», - сказал Райс.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила в ноябре 2015 года. Вместе с тем, Россия отказалась участвовать в реструктуризации, и потому «российские» облигации не вошли в перечень облигаций, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги с погашением в 2019-2029 годах. Украина не единожды предоставляла России возможность воспользоваться условиями реструктуризации, предложенными другим кредиторам. Однако российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации. А это запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

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В январе 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины по выплате долга. На данный момент Украина проводит работу с юридическими советниками по подготовке позиции страны в судебном разбирательстве.