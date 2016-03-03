Гривня укрепилась на межбанке уже до 26,10 за доллар

В четверг, 3 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3990/28,5030 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3520/0,3540 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2136 грн/долл., к этому часу заключено 683 сделки на сумму 451,72 млн долл.