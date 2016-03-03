МВФ не исключает возвращения своей миссии в Украину

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд не исключает возвращения миссии Фонда в Киев для второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF по мере урегулирования работы украинского правительства и коалиции в Верховной Раде.

Об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне сказал глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Миссия может вернуться … нужна определенность (в работе правительства – УНИАН)», - сказал Райс.

Читайте такжеМВФ готов продолжить работу с Украиной, но ждет ясности с Кабмином и коалицией

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Вместе с тем, на текущий момент меморандум остается не согласованным. Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке украинского правительства, которая обсуждается с начала года. В Верховной Раде был поставлен вопрос о недоверии правительству. Вместе с тем, это решение не набрало нужного количества голосов парламентариев.