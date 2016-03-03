Гонтарева подсчитала потери Украины от торговых ограничений РФ

Украина в январе текущего года недополучила 200 млн долл. экспортной выручки из-за торговых ограничений, введенных Российской Федерацией, сообщила на пресс-конференции глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Общий эффект для торгового баланса от дальнейшего ухудшения торговых отношений с Российской Федерацией оценивался в минус 1,1 млрд долл. США. Это и обуславливало львиную долю ожидаемого нами дефицита текущего счета на уровне 2,5 млрд долл. Большая часть этих эффектов реализовалась в начале года. Только в январе по этим причинам, по нашим оценкам, Украина недосчиталась экспорта в страны СНГ и Россию на около 200 млн долл.", - сказала Гонтарева.

При этом глава НБУ отметила, что прогнозы регулятора учитывали переориентацию экспортеров на другие рынки и создание других путей доставки товаров.

"Но переориентация украинских экспортеров на новые рынки и прокладывание ими новых маршрутов происходит, к сожалению, не достаточно быстро", - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года российская власть приняла ряд решений, которые ограничивают, а в некоторых сегментах полностью отменяют, торговые отношения с Украиной. Среди таких решений - приостановление Россией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины в рамках СНГ. Ограничительные меры вступили в силу с 1 января 2016 года. Тогда же Россия ввела эмбарго на экспорт украинского продовольствия и ряда промышленных товаров.

Следом, 2 января, Украина ввела «зеркальные» торговые меры, а именно - импортные пошлины на широкий спектр российских товаров и товарных групп в размере от 1,5% до 19%. Часть сборов имеет переходный период в 3-5 лет. С 4 января Россия полностью запретила транзит украинского экспорта по российской территории. По подсчетам Минэкономразвития, объем транзита составляет порядка 1,8 млрд долл. в год.