НБУ ухудшил показатель убытка банков за январь до 1,2 миллиарда

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за январь 2016 года составил 1,15 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Ранее, 29 февраля, НБУ сообщал, что суммарный убыток работающих банков за январь 2016 года составил 890 млн грн. Таким образом, по уточненным данным убыток системы больше на 260 млн грн.

Согласно приведенным данным, доходы работающих банков в январе составили 12,175 млрд грн, расходы - 13,324 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, без учета неплатежеспособных банков, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.