Вкладчикам банка "Финансовая инициатива" приостановят выплаты с 4 марта

Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно, с 4 до 17 марта 2016 года, приостановит выплаты вкладчикам неплатежеспособного банка «Финансовая инициатива».

Как сообщается на сайте фонда, приостановка выплат обусловлена необходимостью дополнительного включения в базу данных вкладчиков банка информации о вкладчиках, выплаты которым были ограничены.

Фонд обещает восстановить выплаты 17 марта 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, НБУ 23 июня 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива», принадлежащего собственнику ликвидируемого «VAB Банка» Олегу Бахматюку.

Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку Украины ликвидировать неплатежеспособный банк «Финансовая инициатива».

Фонд намерен обжаловать решение суда по иску компании Perusta Constructions Ltd, запрещающее ликвидацию банка «Финансовая инициатива», а также готовит возражения против самого иска компании.