Нацбанк значительно укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2621.3621 (3 марта – 2681.0762)

100 EUR – 2857.5468 (3 марта – 2910.5763)

10 RUR – 3.5508 (3 марта – 3.6415)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,10 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3990/28,5030 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3520/0,3540 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк решил ослабить часть ограничений: вдвое увеличивает лимит покупки наличной валюты

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2136 грн/долл., к этому часу заключено 683 сделки на сумму 451,72 млн долл.