Минфин назвал сумму выплаты первого купона по реструктуризированным евробондам

Министерство финансов Украины подтвердило информацию о возобновлении выплат купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, в том числе о первой выплате купонного дохода по новым облигациям, выпущенных государством в ноябре 2015 года в рамках долговой операции.

Ранее, 2 марта, информированные источники сообщали, что Украина выплатила первый купон по еврооблигациям, выпущенным в декабре 2015 года в рамках долговой операции.

«1 марта 2016 года Министерство финансов осуществило первую выплату купонного дохода по новым ОВГЗ, выпущенным государством в ноябре 2015 году в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также в результате трех дополнительных выпусков в рамках реструктуризации внешних заимствований города Киева, Укравтодора и ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля». Общая сумма купонного платежа 1 марта составила 473,313 млн долл. США», - сообщается на сайте Минфина.

Минфин подчеркивает, что в результате платежа владельцы реструктуризированных 13 серий государственных и гарантированных государством облигаций, которые приняли участие в долговой операции, уже получили первый купонный доход по новым бумагам.

Также Минфин напоминает, что в результате реструктуризации общая сумма выплат по внешним заимствованиям Украины снижена на 3 млрд долл. США, а уплата долга еще на 12 млрд долл. США отложена на период после 2018 года. Таким образом, только в 2016 году реструктуризация долга позволила сэкономить бюджету почти 64 млрд грн по обслуживанию и погашению долга.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Комитет кредиторов достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 27 августа прошлого года. После этого 14 октября в Лондоне состоялось собрание с кредиторами, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями.

Для обмена реструктуризированных облигаций правительство в ноябре прошлого года выпустило новые евробонды на общую сумму 11,95 млрд долл. с погашением 1 сентября 2019-2027 годов и доходностью 7,75% годовых. Также правительство выпустило государственные деривативы, привязанные к росту ВВП, на условную сумму 2,9 млрд долл., выплаты по которым будут проводиться при условии достижения Украиной определенных макропоказателей развития экономики.