Активы работающих банков Украины в январе выросли на 40 миллиардов

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь текущего года выросли на 40 млрд грн, или на 3,2% - до 1,295 трлн грн по состоянию на 1 февраля, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По оценкам НБУ, общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, за месяц выросли на 54 млрд грн, или на 3,4% - до 1,625 трлн грн на 1 февраля.

Обязательства работающих банков в январе выросли на 29 млрд грн, или на 2,5%, - до 1,179 трлн грн, капитал – на 11,650 млрд грн, или на 11,2%, - до 115,363 млрд грн.

Также сообщается, что за январь количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, не изменилось и составляет 117 финучреждений.

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Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины за декабрь прошлого года снизились на 21 млрд грн, или на 1,6% - до 1,254 трлн грн по состоянию на 1 января. Сравнительные данные по работающим банкам на начало 2015 года для расчета годовой динамики, а также данные на 1 января 2016 года по банковской системе в целом, с учетом неплатежеспособных банков, НБУ не обнародовал.