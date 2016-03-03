Золотовалютные резервы Украины выросли до $13,5 миллиарда

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в феврале 2016 года выросли на 0,7%, или на 96 млн долл., - до 13,538 млрд долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, с начала года резервы выросли на 1,8%, или на 238 млн долл.

В сообщении отмечается, что рост резервов в феврале обусловлен размещением облигаций внутреннего государственного займа в долларах США на 431,3 млн долл.

Одновременно, НБУ в феврале проводил валютные аукционы для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни, в ходе которых регулятор продал на 158,8 млн долл. больше, чем купил.

В то же время, НБУ вернул деньги по операции СВОП в сумме 150,1 млн долл. США (сальдо).

Также в феврале средства из резервов направлялись на погашение и обслуживание валютного госдолга, в том числе 19,2 млн долл. по государственным ценным бумагам и 54,2 млн долл. в пользу Международного валютного фонда.

НБУ отмечает, что текущий объем международных резервов Украины покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка Украины.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 142 млн долл., или на 1%, - до 13,442 млрд долл.

В 2015 году золотовалютные резервы выросли на 77%, или на 5,767 млрд долл., – до 13,3 млрд долл. на 1 января 2016 года.