Украина будет отрицать все исковые требования России относительно долга Януковича - Минфин

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, обнародованном на сайте министерства.

«Украина вновь подтверждает свое ранее заявленное намерение решительно защищать свою позицию по делу. Для представительства Украины в этом производстве Министерство финансов Украины привлекло Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила в ноябре 2015 года. Вместе с тем, Россия отказалась участвовать в реструктуризации, и поэтому «русские» облигации не вошли в перечень облигаций, которые прошли реструктуризацию и подлежат обмену на новые бумаги с погашением в 2019-2029 годах. Украина неоднократно предоставляла России возможность воспользоваться условиями реструктуризации, предложенными другим кредиторам. Однако российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем в других кредиторов - участников реструктуризации. А это запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и владельцами реструктурированных облигаций.

В январе 2016 года Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины по выплате долга. На данный момент Украина проводит работу с юридическими советниками по подготовке позиции страны в судебном разбирательстве.