Центробанк Азербайджана для спасения нацвалюты снова повысил учетную ставку

Центральный банк Азербайджана, учитывая цели обеспечения макроэкономической стабильности и новые тенденции на денежно-финансовом рынке, вновь пересмотрел параметры процентного коридора, передает Oxu.Az.

Решением правления регулятора от 4 марта 2016 года учетная ставка определена на уровне 7%, а верхний предел процентного коридора по операциям с ликвидностью - 17%.

Читайте такжеАзербайджан из-за дешевой нефти переходит на режим строгой экономииНижний предел процентного коридора по ликвидным операциям остается неизменным и сохранен на уровне 2%.

В последний раз Центробанк пересматривал учетную ставку в феврале 2016 года, тогда она была повышена до 5% с 3%.

Азербайджан переживает нелегкие времена на фоне падения цен на нефть, что сказывается на курсе нацвалюты - маната.

ЦБ Азербайджана в феврале 2015 года отвязал манат от доллара и перешел к таргетированию курса на основе бивалютной корзины, состоящей из доллара и евро. С того момента по 19 декабря 2016 года национальная валюта обесценилась на 25% (с 0,7844 до 1,05 маната за доллар). После принятого регулятором 21 декабря решения о переходе к плавающему курсу биржевые котировки рухнули еще на 33% (до 1,55 маната за доллар). Суммарно азербайджанская валюта подешевела на 49%. В связи с обвалом маната активизировался рынок нелегального обмена валюты.