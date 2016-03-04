Центробанк Азербайджана для спасения нацвалюты снова повысил учетную ставку
Азербайджан переживает нелегкие времена на фоне падения цен на нефть, что сказывается на курсе маната.
Центральный банк Азербайджана, учитывая цели обеспечения макроэкономической стабильности и новые тенденции на денежно-финансовом рынке, вновь пересмотрел параметры процентного коридора, передает Oxu.Az.
Решением правления регулятора от 4 марта 2016 года учетная ставка определена на уровне 7%, а верхний предел процентного коридора по операциям с ликвидностью - 17%.
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В последний раз Центробанк пересматривал учетную ставку в феврале 2016 года, тогда она была повышена до 5% с 3%.
Азербайджан переживает нелегкие времена на фоне падения цен на нефть, что сказывается на курсе нацвалюты - маната.
ЦБ Азербайджана в феврале 2015 года отвязал манат от доллара и перешел к таргетированию курса на основе бивалютной корзины, состоящей из доллара и евро. С того момента по 19 декабря 2016 года национальная валюта обесценилась на 25% (с 0,7844 до 1,05 маната за доллар). После принятого регулятором 21 декабря решения о переходе к плавающему курсу биржевые котировки рухнули еще на 33% (до 1,55 маната за доллар). Суммарно азербайджанская валюта подешевела на 49%. В связи с обвалом маната активизировался рынок нелегального обмена валюты.