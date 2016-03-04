Канада впервые за 80 лет распродала все свои запасы золота

Золотой резерв Канады был распродан в течение февраля и упал до нуля, сообщается на сайте департамента финансов страны.

«Правительство Канады продало 21,851 унции золотых монет в феврале. По состоянию на 29 февраля резервы в золоте установлены на уровне в 77 унций», — говорится в сообщении ведомства, передает РБК.

В отчетности департамента при этом указывается, что резервы золота упали до нуля.

Официальный представитель финансового департамента Канады Дэвид Барнаби, которого цитирует Toronto Star, пояснил, что правительство страны следует долгосрочной политике диверсификации портфеля, продавая реальные товары и инвестируя в более ликвидные активы.

The Globe and Mail пишет, что Канада опустошила запасы золота впервые с 1935 года. По данным Bloomberg, объемы золотых резервов в Канаде достигли пика в 1965 году, когда страна держала около $1,15 млрд в слитках и монетах. В 1980 власти начали распродавать золото «постепенно и контролируемо» и вкладывать в зарубежную валюту.

Читайте такжеНацбанк: в резервах Украины 26 тонн золота

Последний золотой слиток Канада продала в декабре 2003 года, а монеты высокого качества — в январе 2014 года. Все запасы, которые оставались, «были низкокачественными золотыми монетами времен короля Георга V по $5 и $10, которые были выпущены в 1912-м, 1913-м и 1914 году», уточнил Барнаби. Они были переплавлены в золотые слитки и проданы «по рыночным ценам».