Эксперты разошлись в прогнозах для экономики Украины - от 5% роста до падения на 2,3%

Представители ключевых экономических институтов Украины и мира прогнозируют разнонаправленную динамику развития экономики Украины в 2016 году - от 5% роста до падения на 2,3% по сравнению с 2015 годом.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

«На текущий момент прогнозы по экономике Украины на 2016 год видятся так, - написал Вальчишен. - Как правило, прогнозы бьют «в молоко», но иногда эта информация может быть крайне полезной».

В частности, по данным ICU, наиболее оптимистический сценарий для Украины представил лондонский институт Capital Economics - 5% роста по итогам 2016 года. Положительным видят развитие экономики нашей страны специалисты ICU (2,6% роста по итогам года), Кабинета министров и ключевого кредитора - Международного валютного фонда (оба источника прогнозируют рост 2%), Нацбанка, инвесткомпаний Dragon Capital и BBG Consensus (их прогноз - 1-1,2% роста по итогам 2016 года).

«Средний прогноз выдал Bloomberg - 1,2%», - отметил Вальчишен.

Наименее оптимистичны в своих прогнозах инвестбанк ING, Киевский институт эволюционной экономики и Киевский институт социальных и экономических исследований. По информации Вальчишена, эти источники прогнозируют падение экономики Украины от «минус» 1% до «минус» 2,3%.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что макропрогнозы развития экономики Украины в 2016 году будут пересмотрены с учетом тенденций развития мировой экономики, а также ситуации на ключевых для нашей страны товарных рынках. По прогнозам Минэкономразвития, рост экономики в первом полугодии составит порядка 1%. В то же время, заместитель министра экономразвития Юлия Ковалив не исключила, что прогноз роста экономики в 1% будет справедлив и по итогам всего года.