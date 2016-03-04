Япония предоставит Украине еще $300 миллионов кредита, деньги ожидаются в апреле

Украина и Япония ратифицировали кредитное соглашение для получения нашей страной второго займа на политику развития для проведения экономических реформ на сумму 300 млн долл., сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Сегодня мы рады сообщить, что Украина и Япония ратифицировали соглашение, позволяющее нашей стране привлечь кредит на 300 млн долл.», - сказала Яресько.

Также министр сообщила, что после ратификации соглашение вступит в действие в марте, а поступление средств ожидается в апреле этого года.

По ее словам, полученные средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета и использованы для проведения ряда реформ.

«Правительства других стран не поддерживали бы нашу страну, если бы реформ не было», - подчеркнула министр, отметив, что для получения этого кредита было выполнено 10 условий, включая устранение возможностей для уклонения от уплаты налогов посредством введения электронного администрирования НДС, совершенствование системы трансфертного ценообразования для остановки вывода капиталов в офшоры и реформирование рынка газа с целью устранения монополии НАК «Нафтогаз Украины».

Также Яресько сообщила, что по условиям договора кредит предоставляется на 20 лет, первые шесть из которых – льготный период. Ставка по кредиту установлена на уровне LIBOR плюс 0,5%, что на текущий момент составляет менее 1%.

Министр подчеркнула, что Япония является партером Украины уже много лет, а общий объем финансовой помощи нашей стране достиг 1,8 млрд долл. США, из которых 1 млрд долл. – на реконструкцию Бортнической станции аэрации.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Верховная Рада ратифицировала соглашение с Японией о предоставлении Украине в кредит 36,97 млрд японских иен. Украина и Япония подписали данное кредитное соглашение на 300 млн долл. 4 декабря прошлого года. Это второй японский кредит развития, предоставленный Украине.

В июле прошлого года было подписано первое кредитное соглашение развития между Украиной и Японией в объеме также 300 млн долл.