Яресько о меморандуме с МВФ: Это живой документ, каждую неделю что-то меняется

Украина продолжает работу над согласованием обновленного Меморандума с Международным валютным фондом, сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Это живой документ, каждую неделю что-то меняется», - сказала она.

В качестве иллюстрации Яресько рассказала, что несколько недель назад Верховная Рада поддержала два законопроекта, которые были предусмотрены меморандумом, в связи с чем снова пришлось вносить изменения в текст документа.

«Ситуация живая, и меморандум сейчас обсуждается. Там конкретных проблем нет», - добавила она.

Также Яресько отметила, что получение очередного транша от МВФ возможно только после заседания совета фонда, но до подписания меморандума МВФ не может назначить дату этого заседания.

«Сейчас мы все должны сконцентрироваться на меморандуме, все эти детали согласовать, а далее будет подписание и встреча их совета, и будут транши», - резюмировала министр.

Напомним, 3 марта глава Департамента внешних связей Фонда Джерри Райс заявил, что Международный валютный фонд продолжит работу с Украиной по программе расширенного финансирования, одобренной в марте 2015 года, однако ожидает от Киева определенности в отношении правительства и парламентской коалиции.

Также МВФ не исключает возвращения миссии фонда в Киев для второго пересмотра программы расширенного финансирования EFF по мере урегулирования работы украинского правительства и коалиции в Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Вместе с тем, на текущий момент меморандум остается не согласованным. Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства, который обсуждается с начала года. В Верховной Раде был поставлен вопрос о недоверии правительству. Вместе с тем, это решение не набрало нужного количества голосов парламентариев.