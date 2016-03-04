Минфин не будет раскрывать детали подготовки к суду с РФ по "долгу Януковича" - Яресько

Украинские власти тщательно готовятся к судебному разбирательству с Российской Федерацией в Высоком суде Лондона, но пока не намерены афишировать детали этой подготовки и стратегию защиты.

Об этом сообщила сегодня журналистам министр финансов Украины Наталия Яресько.

«Это кропотливый труд, который мы не будем афишировать. Будем работать в интересах Украины, чтобы интересы Украины защищать», - сказала Яресько, отвечая на вопрос о стратегии Украины в английском суде по иску РФ по «кредиту Януковича» на 3 млрд долл.

Вчера поздно вечером Министерство финансов Украины обнародовало заявление с указанием, что Украина подала в Высокий суд Англии подтверждение о получении ею процессуальных документов, в которых наша страна заявила о своем намерении возражать против всех исковых требований, предъявленных к ней компанией The Law Debenture Trust Corporation Plc в связи с так называемой задолженностью перед Российской Федерацией.

«Украина вновь подтверждает свое ранее заявленное намерение решительно защищать свою позицию по делу. Для представительсва Украины в этом производстве Министерство финансов Украины привлекло Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах», - говорится в заявлении Минфина.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время, Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде.

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По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время, эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.