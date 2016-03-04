Украинские заробитчане за год сократили официальные переводы из-за рубежа в полтора раза – до $2,5 миллиарда

Объем поступлений денежных средств в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода средств, созданных резидентами и нерезидентами, в 2015 году составил 2,526 млрд долл. США (в эквиваленте), что ниже на 34,9% показателя за 2014 год, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2015 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, созданных нерезидентами, в шесть раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы», - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, в 2015 году граждане перевели за пределы Украины 431 млн долл. США в эквиваленте. Объем переводов в пределах Украины составил 75,466 млрд грн.

Также сообщается, что в 2015 году на территории Украины осуществляли деятельность 47 систем перевода средств, в том числе 28 созданных резидентами и 19 – нерезидентами.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году объем переводов в Украину из-за рубежа с использованием систем перевода составил 3,885 млрд долл. США.