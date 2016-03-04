Гривна продолжает "качели": снова опустилась к отметке 26,75 за доллар
12:48, 04 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0510/29,3200 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 26,4964 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 4 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,50/26,75 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0510/29,3200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3570/0,3580 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,4964 грн/долл., к этому часу заключено 64 сделки на сумму 20,47 млн долл.
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