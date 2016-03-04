Полиция проверит фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев

Правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Территориальными подразделениями Государственной миграционной службы с привлечением представителей Министерства внутренних дел, Национальной полиции и других органов исполнительной власти и органов местного самоуправления проводятся мероприятия по проверке достоверности информации о фактическом месте проживания внутренне перемещенных лиц и данных, которые указывались такими лицами при постановке на учет", - говорится в сообщении Минсоцполитики.

Как поясняет пресс-служба, данная проверка проводится в связи с выявлением правоохранительными органами Украины фактов использования мошеннических схем и злоупотреблений при оформлении социальных выплат переселенцам, а также с целью предотвращения возникновения социальной напряженности среди внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Харьковской областях.

При этом в первую очередь проверяется информация о проживании по одному адресу значительного количества внутренне перемещенных лиц или их регистрация по адресам размещения органов исполнительной власти.

В пресс-службе добавили, что результаты проведенных проверок будут учтены при осуществлении выплат внутренне перемещенным лицам, начиная с марта 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

Также в Минсоцполитики сообщили о случаях злоупотреблений со стороны чиновников при оформлении документов для получения помощи переселенцами.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 миллиона пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев.

По состоянию на 29 февраля на учете находится 1 миллион 745 тысяч 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.