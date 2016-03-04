Розенко озвучил потери бюджета от мошенничества при выплатах псевдопереселенцам

Потери государственного бюджета Украины от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцам составляют от 6 до 12 миллиардов гривень в год, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Павла Розенко.

"Эти деньги либо оседают в карманах коррумпированных чиновников, либо поступают на территории, неподконтрольные Украины, и идут на финансирование террористических группировок так называемых ЛНР и ДНР", - цитирует Розенко пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, Минсоцполитики совместно с правоохранительными органами работают над пресечением злоупотреблений чиновников в данной сфере. По фактам организации преступных схем по оформлению выплат псевдопереселенцам открыто уже более 30 уголовных производств в отношении чиновников.

Деньги, которые будут сэкономлены от остановки выплат псевдопереселенцам Минсоцполитики намерено использовать для повышения выплат реальным временно перемещенным лицам.

"Есть все возможности перекрыть эти потоки, а средства направить на повышение социальных выплат реальным переселенцам. Министерство социальной политики будет инициировать перед правительством этот вопрос", - цитирует Розенко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий.

По оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.

Также в Минсоцполитики сообщили о случаях злоупотреблений со стороны чиновников при оформлении документов для получения помощи переселенцами.

Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 миллиона пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев.

По состоянию на 29 февраля на учете находится 1 миллион 745 тысяч 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.