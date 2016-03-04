Розенко озвучил потери бюджета от мошенничества при выплатах псевдопереселенцам
Сэкономленные средства используют для повышения выплат реальным временно перемещенным лицам.
Потери государственного бюджета Украины от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцам составляют от 6 до 12 миллиардов гривень в год, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Павла Розенко.
"Эти деньги либо оседают в карманах коррумпированных чиновников, либо поступают на территории, неподконтрольные Украины, и идут на финансирование террористических группировок так называемых ЛНР и ДНР", - цитирует Розенко пресс-служба.
Как отмечается в сообщении, Минсоцполитики совместно с правоохранительными органами работают над пресечением злоупотреблений чиновников в данной сфере. По фактам организации преступных схем по оформлению выплат псевдопереселенцам открыто уже более 30 уголовных производств в отношении чиновников.
Деньги, которые будут сэкономлены от остановки выплат псевдопереселенцам Минсоцполитики намерено использовать для повышения выплат реальным временно перемещенным лицам.
"Есть все возможности перекрыть эти потоки, а средства направить на повышение социальных выплат реальным переселенцам. Министерство социальной политики будет инициировать перед правительством этот вопрос", - цитирует Розенко пресс-служба.
Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы проверят фактическое место проживания получающих выплаты переселенцев для прекращения злоупотреблений при выплате социальной помощи и пенсий.
По оценкам Службы безопасности Украины, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. По украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Украине территории. В то же время, многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях.
Также в Минсоцполитики сообщили о случаях злоупотреблений со стороны чиновников при оформлении документов для получения помощи переселенцами.
Минсоцполитики в 2015 году прекратило выплаты пенсий более 180 тысячам из 1,1 миллиона пенсионеров-переселенцев на основании информации, полученной от Службы безопасности и полиции. В конце февраля 2016 года в ведомстве заявили, что совместно со Службой безопасности Украины проверяют правомерность начисления выплат около 350 тысячам переселенцев.
По состоянию на 29 февраля на учете находится 1 миллион 745 тысяч 999 внутренних переселенцев из Донбасса и Крыма.