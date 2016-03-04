Объем зарегистрированных в электронной системе госзакупок Prozorro тендеров вырос в 12 раз

Объем зарегистрированных в системе электронных государственных закупок Prozorro тендеров в феврале текущего года вырос в 12 раз по сравнению с январем - до 5,7 миллиарда гривень.

Соответствующая информация представлена на сайте Prozorro.

При этом большую долю прироста обеспечила Киевская область - заказчики из этого региона в феврале зарегистрировали тендеров на 5,4 миллиарда гривень.

Сообщается, что экономия госсредств в результате использования системы Prozorro составила 2 миллиарда гривень по сравнению с плановыми суммами, предусмотренными бюджетом.

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Как сообщал УНИАН, 17 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О публичных государственных закупках", принятый парламентом в окончательной редакции 4 февраля текущего года. Данный закон предполагает распространение системы электронных закупок на базе платформы Prozorro c 1 апреля на весь массив государственных тендеров, стоимость которых превышает 200 тысяч грн для товарных закупок или 1,5 миллиона гривень – для заказа работ.