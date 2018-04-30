Баланс недели: новые тарифы, долг Януковича и ревизия соцпомощи

Начало минувшей недели принесло украинцам долгожданное весеннее потепление и очередное повышение тарифов на электроэнергию. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг с 1 марта подняла минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 коп. за кВт-ч. Очередной пересмотр тарифов проведен в рамках двухлетнего графика, утвержденного в феврале 2015 года, и, увы, он не последний, поскольку с 1 сентября 2016 года цены снова вырастут. Кроме того, как предупредили в НКРЭ, с апреля текущего года ожидается повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, или до 5,5 тыс. грн за тысячу кубометров.

Были на минувшей неделе в энергетике и хорошие новости. Кабинет министров 2 марта одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о рынке электроэнергии, предусматривающий устранение монополии в этом сегменте. Комментируя решение правительства, премьер-министр Арсений Яценюк отметил, что законопроект в целом одобрен всеми западными партнерами, включая ЕБРР, USAID и Всемирный банк, и позволит выбирать поставщика электроэнергии.

«Как физическое лицо я увижу, что, условно, 5 компаний предлагают поставку электроэнергии в Печерском районе (города Киева - УНИАН), например. Я вижу, выбираю поставщика и подписываю договор. Это даст возможность сэкономить, выбрав лучшие условия», - подчеркнул глава правительства. По его словам, еще данный закон позитивно скажется на стоимости электроэнергии для предприятий и эффективности распределения нагрузки на энергогенерирующие мощности.

Также на минувшей неделе Кабмин анонсировал проведение трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии Европейского Союза до конца марта. Как заверил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, до конца месяца «однозначно будет эта встреча», и в рамках переговоров ожидается рассмотрение вопросов как транзита газа, так и его закупки. Еврокомиссия, которая не единожды выступала арбитром между Украиной и Россией, призвала нашу страну готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с «Газпромом», не ожидая решения Стокгольмского арбитража. По прогнозам Еврокомиссии, до конца 2016 года суд может не успеть разрешить газовые споры между «Нафтогазом» и российским монополистом.

Как полагают эксперты, «Газпром» намеренно затягивает процесс в Стокгольме. «Затягивание процесса в арбитраже является дополнительным фактором неопределенности в отношении Украины, который Россия и Германия, кстати, неизвестно, кто из них в большей степени, используют, чтобы обосновать необходимость «Северного потока-2», – сказал в интервью УНИАН президент центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар. По его мнению, арбитражное разбирательство может продолжаться вплоть до 2019 года, когда заканчивается срок действия спорного контракта с «Газпромом».

Минувшая неделя не обошлась и без новостей относительно другого, не менее интересного судебного разбирательства между Украиной и Россией - в Лондоне.

Английская Фемида

Одним из ключевых событий относительно спокойной минувшей недели в экономике стал ответ Украины на иск Российской Федерации в Высокий суд Лондона, где РФ пытается вернуть 3 млрд долл. кредита, выданного в декабре 2013 года посредством выкупа евробондов через Ирландскую фондовую биржу по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Российские чиновники заявляли, что Украина должна до 4 марта ответить на этот иск, чтобы суд назначил слушания. И Украина ответила «комплексно и многослойно».

Во-первых, в начале минувшей недели Министерство финансов Украины возобновило выплату купонов по облигациям внешнего госзайма, заплатив первый купон по новым облигациям, выпущенным в ноябре 2015 года в рамках долговой операции. Минфин перечислил 473,3 млн долл. в пользу кредиторов, которые приняли участие в долговой операции и взамен реструктуризированных облигаций получили новые бумаги. Таким образом, кредиторы, которые не отказались сесть за стол переговоров с украинскими властями, получили свой первый бонус. Все кредиторы, кроме России.

Во-вторых, на минувшей неделе Украина уладила формальности с английским судом, в очередной раз подтвердив серьезность намерений отстаивать свою позицию. «Сегодня Украина подала в Высокий суд Англии подтверждение о получении ею процессуальных документов, в котором Украина заявила о своем намерении возражать против всех исковых требований, предъявленных к ней компанией The Law Debenture Trust Corporation Plc в связи с так называемой задолженностью перед Российской Федерацией», - сообщил Минфин в четверг поздно вечером. Для представительства в этом производстве наша страна привлекла компанию Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - ведущую международную юридическую фирму, специализирующуюся на представительстве в судах. На счету этой компании свыше двух с половиной тысяч международных арбитражных споров, 88% из которых закончились выигрышем ее клиентов, а сумма выигрышей в денежном выражении превышает 50 млрд долл.

Всю минувшую неделю украинские чиновники были немногословны в отношении предстоящего судебного процесса, уверяя, что совместная работа с юридическими советниками идет полным ходом, но комментировать что-либо пока преждевременно. В частности, министр финансов Наталия Яресько заверила, что правительство тщательно готовится к судебному разбирательству, но пока не будет афишировать детали подготовки и стратегию защиты. «Это - кропотливый труд, который мы не будем афишировать. Будем работать в интересах Украины, чтобы интересы Украины защищать», - сказала она.

Кроме того, Министерство финансов на минувшей неделе было в центре внимания с беспрецедентным для нашей страны проектом – верификация соцвыплат.

Избавление от «мертвых душ»

На минувшей неделе Минфин объявил официальный старт верификации получателей пенсий и социальных выплат. Представляя проект, министр финансов подчеркнула, что подобная комплексная проверка проводится впервые за годы независимости Украины. Она заверила, что верификация не предполагает остановки выплат и ничем не грозит честным гражданам, а предполагает анализ данных из разных источников. В случае выявления мошенников или «мертвых душ» Минфин сообщит о них профильному министерству или ведомству, которые и примут решение о приостановке выплат.

Министр сообщила, что в прошлом году Минфин уже провел «пилотную» верификацию в отношении переселенцев, по итогам которой бюджет сохранил более 1 млрд грн, получаемых с использованием схем, при этом порядочные граждане не пострадали. По оценкам Минфина, в 2016 году государство с учетом расходов Пенсионного фонда потратит свыше 350 млрд грн на все программы социальной поддержки.

Опыт подобных проверок в других странах свидетельствует, что порядка 30% соцвыплат могут идти не по назначению. «По нашим оценкам, благодаря верификации потенциальная экономия для бюджета в 2016 году может составить минимум 5 млрд грн. Ключевая задача верификации – помочь выявить среди получателей соцпомощи мошенников и «мертвые души», тем самым обеспечить эффективное использование средств налогоплательщиков», - подчеркнула Яресько.

В Минфине сообщили, что завершение проверки ожидается до 1 июля, в дальнейшем верификация будет проводиться на постоянной основе.

Для обеспечения подобных проверок на постоянной основе на минувшей неделе Кабмин принял решение создать единую информационно-аналитическую систему электронных данных граждан Украины. В ее основе будут реестры Национального банка, Пенсионного фонда, фондов обязательного социального страхования, предприятий, учреждений, банков и финансовых организаций независимо от формы собственности. Согласно правительственному постановлению, сбор данных в эту базу будет осуществлять Министерство финансов, предоставление нужных сведений будет проходить по первому требованию Минфина на бесплатной основе. При выявлении данных, лишающих гражданина права на социальную выплату, Минфин направит рекомендацию о приостановке или полной остановке выплат указанному лицу в течение 10 дней, а также будет ежемесячно информировать о таких фактах правительство.

В поддержку инициативы Минфина выступили банкиры. К примеру, государственный «Укргазбанк» признал, что проблема с незаконным начислением и получением социальных выплат действительно существует. «Мы знаем, что есть давно умершие люди, которым продолжают начислять пенсии. Есть получатели выплат по безработице с миллионными депозитами. Есть «переселенцы» с фиктивными справками. За все это платит государство, а по сути - население страны, которое платит налоги», - заявил глава правления банка Кирилл Шевченко.

Ссылаясь на процедуры Минфина, в банке заверили, что верификация никоим образом не является угрозой для банковской тайны клиентов финансовых учреждений, поскольку необходимый объем информации о получателях соцвыплат - минимален и не может быть использован в интересах третьих лиц.

Параллельно с Минфином работает над поиском незаконных получателей соцвыплат и Министерство социальной политики. На минувшей неделе пресс-служба ведомства, ссылаясь на данные Службы безопасности, сообщила, что до 40% переселенцев претендуют на социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых ЛНР и ДНР. «Еженедельно СБУ задерживает курьеров с кучей карточек и денег, которые перевозят на неподконтрольную территорию. С начала года правоохранители изъяли наличные в разной валюте на общую сумму около 35 млн грн», - процитировали Розенко в пресс-службе, отметив, что эти деньги могут прямо или опосредованно попасть к боевикам.

Потери государственного бюджета Украины от мошенничества при выплатах социальной помощи псевдопереселенцам составляют от 6 до 12 млрд грн в год, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на Павла Розенко.

В Минсоцполитики подчеркнули, что согласно украинскому законодательству получать социальную помощь могут лишь те, кто выехал с оккупированных территорий или из зоны проведения АТО и зарегистрировался на подконтрольной Киеву территории, в то время как многие переселенцы зарегистрировались, но продолжают проживать на неподконтрольных украинской власти территориях. Также в министерстве сообщили о случаях злоупотреблений со стороны чиновников при оформлении документов для получения помощи переселенцами, уже отстроены «огромные преступные схемы, где крутятся многомиллиардные суммы».

Эти миллиарды с высокой вероятностью попадают на «черный» валютный рынок, который на минувшей неделе не остался без внимания регулятора.

Валютные смягчения

Немаловажным событием минувшей недели стал очередной этап либерализации валютного рынка. Основные новшества, озвученные главой Национального банка Валерией Гонтаревой в четверг, касаются наличного рынка. С 5 марта граждане могут снимать через кассы банков и банкоматы до 500 тыс. гривен, а инвалюту – в эквиваленте до 50 тыс. гривен в день, в то время как ранее максимальная сумма выдачи налички была практически вдвое меньше – 300 и 20 тыс. грн, соответственно. Также НБУ вдвое увеличил потолок продажи наличной валюты «в одни руки» физическим лицам - до 6 тыс. гривен в день. Помимо этого, регулятор пообещал вернуть возможность для импортеров осуществлять предоплату по критическому импорту без ограничений суммы контракта уже в ближайшее время.

Рынок воспринял валютные новации неоднозначно. С одной стороны, украинская гривня в последние месяцы медленно, но уверенно дешевеет. По оценкам НБУ, с начала года национальная валюта по официальному курсу девальвировала к доллару США на 13,4% - до 27,2 грн/долл. При этом курсы «черного» рынка стремятся к максимумам прошлого года – 29-30 грн/долл. Для поддержки гривни регулятор за 2 месяца уже провел 13 аукционов по продаже валюты, на которых продал банкам 298 млн долл. из резервов. В этих условиях решение НБУ «ослабить узду» стало неожиданным приятным подарком, ведь эксперты неоднократно обращали внимание, что административные рычаги уже слабо выполняют свою функцию по поддержке гривни, но при этом активно поддерживают «черный» рынок.

«Банки, как и клиенты, очень ждали послаблений. Снижение планки ограничений – признак того, что ситуация в стране налаживается», - отметила в комментарии УНИАН начальник отдела депозитных продуктов и текущих счетов UniCredit Bank Ирина Стрепетова. По ее словам, либерализация на валютном рынке поможет в нелегком процессе восстановления доверительных отношений между банками и клиентами, поскольку клиент перестанет бояться размещать средства на депозитах, ведь у него будет возможность забрать вклад при необходимости. При этом банкир предупредила, что эффект от смягчения валютных ограничений вряд ли будет заметен сразу, но постепенно, если Национальный банк продолжит политику либерализации, вкладчики начнут возвращаться в банки.

С другой стороны, основная масса ограничений, создающая помехи для ведения бизнеса и привлечения иностранных инвестиций, продолжит действовать еще 3 месяца. Речь идет об обязательной продаже 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневному контролю расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также о запрете досрочного погашения кредитов нерезидентам, возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам. Кроме того, продлевается требование согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

Кроме этого, Нацбанк уже четвертый месяц подряд оставил учетную ставку на прежнем уровне 22% годовых, традиционно пообещав смягчение монетарной политики в дальнейшем при снижении инфляционных рисков.

Осторожность регулятора понятна – меморандум с ключевым кредитором Украины, Международным валютным фондом, от которого зависит дальнейшая судьба национальной валюты и стабильность отечественной экономики в целом, по-прежнему не согласован.

МВФ и другие

МВФ на минувшей неделе в очередной раз заверил, что готов продолжить сотрудничество с нашей страной, однако ожидает от Киева определенности в отношении правительства и парламентской коалиции. «Мы хотели бы больше ясности - с правительством и коалицией. Хотя нужно признать, что президент Порошенко довольно отчетливо высказывал свою приверженность реформам», - заявил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава департамента внешних связей Фонда Джерри Райс. Он отметил, что перечень реформ, проведения которых Фонд ожидает от Украины, давно известен и представлен как в самой программе сотрудничества, так и в проекте меморандума по второму пересмотру программы, который на текущий момент все-еще согласовывается в украинском правительстве.

Министр финансов Наталия Яресько в ответ на заявление Фонда сообщила, что украинские власти продолжают работу над согласованием обновленного меморандума. «Это - живой документ, каждую неделю что-то меняется», - пояснила она, подчеркивая, что конкретных проблем в меморандуме нет, но он постоянно корректируется. Яресько напомнила, что получение очередного транша от МВФ возможно только после заседания совета Фонда, но до подписания меморандума МВФ даже не может назначить дату заседания. «Сейчас мы все должны сконцентрироваться на меморандуме, все эти детали согласовать, а далее будет подписание и встреча их совета, и будут транши», - резюмировала она.

Тем временем, международные партнеры продолжают оказывать поддержку нашей стране. В частности, Украина и Япония ратифицировали кредитное соглашение о выделении нашей стране второго займа на политику развития в размере 300 млн долл. Соглашение вступит в силу в марте, а поступление средств ожидается уже в апреле этого года. По условиям договора, кредит предоставляется на 20 лет, первые шесть из которых – льготный период. Ставка по кредиту установлена на уровне LIBOR плюс 0,5%, что на текущий момент составляет менее 1%. «Правительства других стран не поддерживали бы нашу страну, если бы реформ не было», - подчеркнула в ходе презентации этой сделки министр финансов, напомнив, что Япония является партером Украины уже много лет, а общий объем ее финансовой помощи достиг 1,8 млрд долл.

Следующая неделя обещает быть не мене интересной: 9 марта жители Земли имеют шанс увидеть полное солнечное затмение, а Госстат обнародует данные о февральской инфляции. Не переключайтесь.

Ольга Гордиенко (УНИАН)