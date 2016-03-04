Гривня закрыла межбанк на уровне 26,15 за доллар

В пятницу, 4 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,15 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,60/28,77 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3567/0,3591 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,4972 гривни/доллар, к этому часу заключено 611 сделок на сумму 340,25 миллиона долларов.