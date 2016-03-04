Нацбанк упростил расчеты по критическому импорту

Национальный банк Украины упростил условия расчетов по критическому импорту и при реализации проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых организаций.

Об этом говорится в опубликованном на сайте НБУ постановлении №139, вступающем в силу с 5 марта.

Согласно документу, ранее установленное требование НБУ проводить авансовые платежи в валюте за импорт товара по внешнеэкономическому договору, общая стоимость которого превышает 500 тысяч долларов США (в эквиваленте), исключительно с использованием аккредитивной формы расчетов не применяется при расчетах за товары военного назначения, нефть, природный газ, электроэнергию, бензин, мазут и дизтопливо.

Также требование не распространяется на расчеты для реализации проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых организаций.

Как отмечается в сообщении, ранее эти исключения были установлены Законом Украины "О мерах по стабилизации платежного баланса Украины", который вводил специальный импортный сбор, однако поскольку закон утратил силу с 1 января 2016 года, НБУ урегулировал вопрос в своем постановлении.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2015 года Национальный банк Украины в рамках осуществления контроля за импортными операциями ввел обязательное оформление аккредитива для выполнения импортного контракта с предоплатой на сумму свыше 500 тысяч долларов. Любая оплата осуществляется только при открытии аккредитива в первоклассном инвестбанке. Аккредитив для контрактов от 50 тысяч долларов до 500 тысяч долларов открывается по желанию клиента.