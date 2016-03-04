Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП Украины

Министерство экономического развития и торговли Украины ухудшило прогноз роста экономики Украины в 1-м полугодии текущего года, сократив его до 0 с 1%, прогнозируемого в начале года.

Об этом говорится в материалах министерства, опубликованных на сайте.

"Развитие экономики будут определять разнонаправленные факторы: сдерживать экономику будут неблагоприятные внешние факторы, в то время как внутренние условия будут более благоприятными по сравнению с прошлым годом, - говорится в материалах Минэкономразвития. - В то же время мы ухудшаем наши ожидания по динамике ВВП в первом полугодии до 0% - плюс-минус 0,5%".

Основными негативными внешними факторами, влияющими на динамику ВВП, по мнению аналитиков Минэкономразвития, будут российские торговые ограничения, снижение цен на ключевых товарных рынках, снижение деловой активности в ключевых странах - торговых партнерах Украины.

Ранее представители ключевых экономических институтов Украины и мира спрогнозировали разнонаправленную динамику развития экономики Украины в 2016 году - от 5% роста до падения на 2,3% по сравнению с 2015 годом. Наиболее оптимистический сценарий для Украины представил лондонский институт Capital Economics - 5% роста по итогам 2016 года. Положительным видят развитие экономики нашей страны специалисты инвестиционной компании ICU (2,6% роста по итогам года), Кабинета министров и ключевого кредитора - Международного валютного фонда (оба источника прогнозируют рост 2%), Нацбанка, инвесткомпаний Dragon Capital и BBG Consensus (их прогноз - 1-1,2% роста по итогам 2016 года).

Средний прогноз выдал Bloomberg - 1,2% роста.

Наименее оптимистичны в своих прогнозах инвестбанк ING, Киевский институт эволюционной экономики и Киевский институт социальных и экономических исследований. Эти источники прогнозируют падение экономики Украины от "минус" 1% до "минус" 2,3%.