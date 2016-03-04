Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,49 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649,7130 (4 марта – 2621,3621)

100 EUR – 2906,7352 (4 марта – 2857,5468)

10 RUR – 3,6205 (4 марта – 3,5508)

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Как сообщал УНИАН, 4 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,00/26,15 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,60/28,77 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3567/0,3591 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,4972 гривни/доллар, к этому часу заключено 611 сделок на сумму 340,25 миллиона долларов.