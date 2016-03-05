Moody's допускает снижение кредитного рейтинга России

Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает РБК.

«Во время пересмотра Moody's будет оценивать степень воздействия дальнейшего падения цен на нефть, которая, по прогнозам Moody 's останется на низком уровне в течение нескольких лет, состояние экономики России и платежный баланс, включая дефицит вариантов финансирования государственных обязательств», — говорится в сообщении агентства.

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Moody's планирует завершить пересмотр кредитного рейтинга России через два месяца.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2015 года Moody’s понизило суверенный кредитный рейтинг России до Ba1 с негативным прогнозом; этот уровень считается «мусорным». За месяц до этого свой рейтинг до уровня ниже инвестиционного (BB+) понизило агентство Standard & Poor’s. Третья из профильных организаций — Fitch с середины января держит российский рейтинг на уровне BBB-, или на грани «мусорного».