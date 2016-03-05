Китай ожидает экономического роста на уровне 6,5-7%

Целевой показатель роста экономики Китая в 2016 году составит 6,5-7%, сообщают китайские власти.

Темпы роста ВВП Китая в 2015 году составили 6,9%, что является минимальным показателем с 1990 года.

В позапрошлом году рост второй по величине экономики мира составил 7,3%, сообщает Русская служба Би-би-си.

Экономическая экспансия Китая продолжает замедляться, и в настоящее время власти страны пытаются построить экономику, растущую за счет сферы услуг и внутреннего потребления, а не экспорта и инвестиций.

Падение котировок ценных бумаг на фондовых биржах Китая уже не раз создавало панику на мировых рынках, ведь Китай является самым крупным в мире покупателем энергоресурсов.

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Борясь с обвалом фондовых рынков и в попытке удержать национальную валюту на заданном уровне, Народный банк Китая потратил в прошлом году рекордные 512,6 млрд долларов (это больше всех золотовалютных резервов России). Только за декабрь 2015 года НБК "сжег" 107,9 млрд долларов.

В то же время ситуация в китайской экономике не так плоха, как кажется, подчеркивают некоторые аналитики. Первое и самое главное - она растет, пусть и в замедленном темпе.