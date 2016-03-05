В России отреагировали на решение Moody's понизить рейтинг страны

Оценка агентства Moody's, поставившего кредитный рейтинг России на пересмотр в сторону понижения, показывает необходимость адаптации бюджетной системы к новой реальности на сырьевом рынке.

Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По словам министра, Минфин РФ будет находиться с представителями агентства в постоянном контакте.

"Оценка агентства Moody's показывает необходимость адаптации бюджетной системы к новой реальности на сырьевом рынке", — сказал Силуанов.

Силуанов добавил, что агентство Moody's взяло два месяца на дополнительный анализ ситуации.

"Минфин будет находиться с представителями агентства в постоянном контакте и представлять им всю необходимую информацию для всестороннего и объективного анализа состояния российской экономики", — подчеркнул министр.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's в субботу поставило кредитный рейтинг России Ba1 на пересмотр на понижение. Эксперты Moody's в релизе заявили, что ожидают годового роста ВВП в ближайшие четыре года на уровне 0,4%.

Агентство также ожидает, что бюджетный дефицит превысит ожидаемые правительство России 3% ВВП. Ключевым моментом при решении вопроса о снижении рейтинга России будет, сможет ли Москва найти источник финансирования такого дефицита.