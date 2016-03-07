Китайский бизнесмен купил крупнейшую сеть кинотеатров в США
Стоимость акций киносети Carmike Cinemas выросла в понедельник почти на 16,5% на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, после того как стало известно о ее переходе во владение другой сети AMC Entertainment, принадлежащей китайскому магнату Ван Цзяньлиню.
Китайский конгломерат Dalian Wanda приобрел Carmike Cinemas за 1,1 миллиарда долларов.
Компания AMC Entertainment имеет 8380 экранов по всей территории США, у Regal Entertainment, второй по величине сети, 7361 экран.
По управлением нового приобретения китайского бизнесмена Carmike Cinemas - 4518 экранов, передает Русская служба ВВС.
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Китайский бизнес аккумулирует в своих руках все более значительные активы киноиндустрии США. Так холдинг Вана, Dalian Wanda, в январе приобрел компанию Legendary Entertainment, создателя фильма "Мир Юрского периода" за 3,5 миллиарда долларов.
Сеть AMC Entertainment Ван купил в 2012 году за 2,6 миллиарда долларов.
Ван Цзяньлинь второй год подряд обявляется самым богатым человеком в Азии. Его состояние Forbes оценивает в 28 миллиардов долларов. Он также владеет 20% футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид).
Ван Цзяньлинь 17 лет прослужил в вооруженных сила КНР, а ныне является крупным функционером компартии