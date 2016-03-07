Китайский бизнесмен купил крупнейшую сеть кинотеатров в США

Китайский конгломерат Dalian Wanda приобрел Carmike Cinemas за 1,1 миллиарда долларов.

Компания AMC Entertainment имеет 8380 экранов по всей территории США, у Regal Entertainment, второй по величине сети, 7361 экран.

По управлением нового приобретения китайского бизнесмена Carmike Cinemas - 4518 экранов, передает Русская служба ВВС.

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Китайский бизнес аккумулирует в своих руках все более значительные активы киноиндустрии США. Так холдинг Вана, Dalian Wanda, в январе приобрел компанию Legendary Entertainment, создателя фильма "Мир Юрского периода" за 3,5 миллиарда долларов.

Сеть AMC Entertainment Ван купил в 2012 году за 2,6 миллиарда долларов.

Ван Цзяньлинь второй год подряд обявляется самым богатым человеком в Азии. Его состояние Forbes оценивает в 28 миллиардов долларов. Он также владеет 20% футбольного клуба "Атлетико" (Мадрид).

Ван Цзяньлинь 17 лет прослужил в вооруженных сила КНР, а ныне является крупным функционером компартии