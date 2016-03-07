Турция хочет 20 миллиардов евро за спасение ЕС от кризиса с мигрантами

Об этом Reuters сообщил дипломатический источник, передает Lenta.ru.

На посвященном соответствующей проблематике саммите Анкара предложила принимать на территории республики всех беженцев из Сирии, не получивших убежище в странах ЕС или перехваченных при попытке пересечь турецкие территориальные воды. Для этого Турции требуется финансовая помощь, и, как утверждает собеседник агентства, премьер-министр Ахмет Давутоглу на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем правительства Нидерландов Марком Рютте запросил сумму, превышающую ранее обговоренную. Речь может идти в том числе и о 20 миллиардах евро, отмечает источник Reuters.

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Как отмечает РБК, в проекте постановления ЕС, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters, указывается, что Брюссель предоставит Турции 3 млрд евро ($3,3 млрд) до 2018 года, что вдвое больше суммы, которую обе стороны обсуждали ранее. Помимо этого, ЕС согласился смягчить визовые требования для граждан Турции к концу июня, то есть раньше, чем это было предусмотрено предыдущими соглашениями.

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В обмен Турция согласилась забрать всех нелегальных мигрантов с греческих островов, которые прибыли в ЕС с ее территории. Причем исключением не станут и беженцы из Сирии.

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Как ранее заявил агентству Bloomberg премьер-министр Ирландии Энда Кенни, Турция выдвинула новые условия перед самым саммитом ЕС, основной темой которого стало решение проблемы беженцев. В Анкаре в ответ заявили, что речь идет не об условиях, а о предложениях, которые приведут к разрешению кризиса. Помимо дополнительных выплат и смягчения визового режима они свелись в том числе к упрощению условий для вступления страны в ЕС. «Турция готова к работе с ЕС и готова стать членом ЕС», - заявил по этому поводу премьер-министр Ахмет Давутоглу.

В качестве аргумента в свою пользу Анкара приводит снижение числа беженцев, попадающих в Грецию. :Если в декабре их было 27 тысяч, то в феврале этот показатель снизился до 8000 в неделю.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала переговоры с Турцией «сложными».