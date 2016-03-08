Кредиторы решили вернуться в Грецию, несмотря на разногласия с МВФ

Миссии международных кредиторов решили вернуться в Грецию, сообщает Прайм со ссылкой на заявление греческого министра финансов Эвклида Цакалотоса после заседания Еврогруппы.

"У нас была очень хорошая встреча. Учреждения согласились вернуться. МВФ также согласился вернуться, несмотря на некоторые различия", - сказал Цакалотос.

"Мы ожидаем дальнейшего обсуждения, своевременного завершения первого обзора (программы реформ - ред.) и проведения дискуссии о задолженности. Я уверен, что разумные люди, когда они сидят за столом, найдут разумное решение", - добавил министр финансов Греции.

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Квартет кредиторов - руководители миссий МВФ, ЕЦБ, Еврокомиссии и Европейского механизма стабильности (ЕМС) - должен провести оценку греческой программы реформ, от чего зависит выделение стране кредитов.

Главы миссий с 1 по 5 февраля провели переговоры в Афинах, после чего был объявлен перерыв на десять дней, однако он затянулся более чем на месяц.

Как заявлял Цакалотос, позиции Греции и трех европейских институтов очень близки, однако МВФ занял очень жесткую позицию и заставляет Грецию принять дополнительные меры.

В правительстве Греции не согласны с новым прогнозом МВФ, согласно которому дефицит бюджетных средств в Греции будет в 4-5 раз больше, чем предусмотрено соглашением в августе 2015 года. Это означает, что греческие власти должны принять новые, дополнительные меры экономии, чтобы достичь целевых показателей.

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В то же время греческое правительство подтверждает приверженность соглашению, подписанному 12 июля 2015 года с европейскими партнерами.