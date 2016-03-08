Австрийские компании братьев Клюевых объявили о банкротстве из-за санкций ЕС

Об этом украинской редакции "Немецкой волны" сообщили в австрийском обществе защиты прав кредиторов KSV1870. По данным общества, банкротство объявили также две дочерние компании группы SLAV. Эти структуры принадлежат братьям Сергею и Андрею Клюевым, которые являются фигурантами санкционного списка Евросоюза как представители близкого окружения экс-президента Виктора Януковича.

Читайте такжеБратья Клюевы "вымыли" из государственных банков около 800 миллионов евро – экспертКак отметил представитель KSV1870 Юрген Гебауэр, одной из причин банкротства стали именно санкции ЕС. "Братья Клюевы не могли получить кредиты на погашение долгов, а также пополнить оборотные средства компании из собственных ресурсов, поскольку их счета заморожены", - отметил представитель общества защиты прав кредиторов.

По информации KSV1870, долги компаний группы SLAV составляют около 112 млн евро. Более 90% этой суммы приходятся на китайский государственный концерн CNBM International, занимающаяся в основном производством стройматериалов. Согласно отчетности SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung AG, более 100 млн евро задолженности компании приходится на расчет за товарные поставки. Речь идет о поставках оборудования для солнечных электростанций.

Компания Activ Solar, которая ранее принадлежала братьям Клюевым, а сегодня оформлена на Каве Ертефая, зятя экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, владела рядом солнечных электростанций на юге Украины. Этот бизнес был достаточно прибыльным, учитывая, что в Украине был установлен самый высокий в Европе специальный тариф на солнечную энергию. Впрочем, иностранные инвесторы сетовали на то, что доступ к выгодному тарифу был ограничен узким кругом компаний.

В прошлом году CNBM International, как сообщают украинские СМИ, уже взяла контроль над десятью солнечными электростанциями Клюевых в расчет за долги Activ Solar. В феврале эта компания официально заявила о банкротстве. Ее долги оцениваются в полмиллиарда евро.

Если в активе Activ Solar были солнечные электростанции, то в SLAV таких высоколиквидных активов для удовлетворения требований кредиторов нет. Согласно отчетности, активы составляют около 80 млн евро. Львиная доля этих активов - предприятия группы "Укрподшипник". Это прежде всего заводы тяжелой промышленности, которые расположены в зоне конфликта на Донбассе.