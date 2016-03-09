Fitch ухудшило прогноз по экономике России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз по экономике России и ждет, что в 2016 году она сократится на 1,5%, а не вырастет на 0,5%, как ожидалось в декабре, передает Reuters.

"В России низкие цены на нефть сокращают корпоративные прибыли и вызвали проциклическое ужесточение бюджетной политики, в то время как высокие процентные ставки и сокращающаяся реальная зарплата давят на потребление", - говорится в сообщении Fitch.

Читайте такжеMoody's допускает снижение кредитного рейтинга РоссииАгентство ожидает, что средняя цена на нефть индикативного сорта Brent составит в 2016 году $35 за баррель, в 2017 году - $45 за баррель, тогда как в декабре Fitch ожидало $55 и $65, соответственно.