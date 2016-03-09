Российский рубль вернулся к падению, несмотря на рост нефтяных цен
Несмотря на рост мировых цен на нефть, торги валютой на Московской бирже открылись снижением курса рубля. Сразу после начала торгов стоимость доллара подскочила почти на рубль, а затем еще подросла.
В России торги валютой на Московской бирже открылись снижением курса рубля. Биржевой курс доллара отыграл случившееся 7 марта падение и вновь поднялся выше 72 руб., достигнув на максимуме отметки 72,496 руб., что на 1,043 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов, пишет РБК.
В то же время курс единой европейской валюты прибавил 84,8 коп. и вырос до 79,588 руб.
Рубль слабеет, несмотря на рост нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE цена барреля нефти марки Brent, поднимавшаяся вчера выше $41, но затем резко упавшая, вновь приблизилась к $40. На максимуме его стоимость достигла отметки $39,97, что на 0,8% выше уровня закрытия вчерашних торгов.
В отчете аналитиков Росбанка отмечается, что связь рубля с нефтяными котировками остается сильной, но несколько ассиметричной, в результате чего российская валюта укрепляется медленнее, чем восстанавливается цена нефти.
«Как следствие, дорога для рубля в сторону отметки 70 руб. к доллару обещает быть трудной, по крайней мере, до тех пор, пока положительная динамика цен на нефть не примет устойчивый характер», - подчеркивается в отчете.
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В свою очередь аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что в ближайшее время цена на нефть вернется в диапазон $37–39/барр.
«Слабая статистика по торговому балансу в Китае за февраль вполне этому способствует. Также сегодня выйдет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая может также способствовать откату нефти», – отмечает Крылова.
Утром стоимость барреля Brent составляла $39,92, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 72,34 руб., курс евро — 79,471 руб.