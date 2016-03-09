Российский рубль вернулся к падению, несмотря на рост нефтяных цен

В России торги валютой на Московской бирже открылись снижением курса рубля. Биржевой курс доллара отыграл случившееся 7 марта падение и вновь поднялся выше 72 руб., достигнув на максимуме отметки 72,496 руб., что на 1,043 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов, пишет РБК.

В то же время курс единой европейской валюты прибавил 84,8 коп. и вырос до 79,588 руб.

Рубль слабеет, несмотря на рост нефтяных котировок. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE цена барреля нефти марки Brent, поднимавшаяся вчера выше $41, но затем резко упавшая, вновь приблизилась к $40. На максимуме его стоимость достигла отметки $39,97, что на 0,8% выше уровня закрытия вчерашних торгов.

В отчете аналитиков Росбанка отмечается, что связь рубля с нефтяными котировками остается сильной, но несколько ассиметричной, в результате чего российская валюта укрепляется медленнее, чем восстанавливается цена нефти.

«Как следствие, дорога для рубля в сторону отметки 70 руб. к доллару обещает быть трудной, по крайней мере, до тех пор, пока положительная динамика цен на нефть не примет устойчивый характер», - подчеркивается в отчете.

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В свою очередь аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что в ближайшее время цена на нефть вернется в диапазон $37–39/барр.

«Слабая статистика по торговому балансу в Китае за февраль вполне этому способствует. Также сегодня выйдет статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая может также способствовать откату нефти», – отмечает Крылова.

Утром стоимость барреля Brent составляла $39,92, курс доллара на Московской бирже достиг отметки 72,34 руб., курс евро — 79,471 руб.