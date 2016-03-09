В Беларуси резко выросло число обращений в суды о банкротстве

В экономические суды Беларуси в 2015 году поступило около 193,5 тыс. обращений - почти на 40 тыс. больше, чем в 2014 году, передает БелаПан.

Среднемесячная нагрузка на судей экономических судов составила 150 дел и материалов.

Читайте такжеПравительство Беларуси из-за обвала цен на нефть разработало пакет неотложных мерЧто касается дел о банкротстве, то число заявлений об экономической несостоятельности в суды в 2015 году по сравнению с 2014-м увеличилось на четверть — с 2.692 до 3.372.

В прошлом году в производстве экономических судов на 70% возрос остаток социально значимых дел о банкротстве должников — государственных организаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих и приравненных к ним организаций, бюджетообразующих, системообразующих организаций (с 41 в 2014 году до 70 производств в 2015-м).

Количество дел данной категории, по которым введена процедура санации, сохранилось на прежнем уровне. Число дел, по которым открыто ликвидационное производство, возросло в 2,5 раза.