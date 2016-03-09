НБУ улучшил показатель убытка банков за январь до 890 миллионов

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за январь 2016 года составил 890 млн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как отмечается в сообщении НБУ, данные по основным показателям банков на 1 февраля 2016 года, обнародованные 3 марта, из-за технической ошибки не соответствовали действительности, в связи с чем регулятор обновил данные на корректные.

Ранее, 3 марта, НБУ сообщил, что суммарный убыток работающих банков за январь 2016 года составил 1,15 млрд грн, что на 260 млн грн больше опубликованного показателя. Таким образом, корректным является исходный показатель убытка, обнародованный регулятором 29 февраля.

Согласно обновленным данным, доходы работающих банков в январе составили 12,180 млрд грн, расходы - 13,070 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, без учета неплатежеспособных банков, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 млрд грн. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 млрд грн.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.

В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 млрд грн убытков.