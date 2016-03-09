МВФ призывает удвоить усилия по восстановлению мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) призывает удвоить усилия по восстановлению глобальной экономики, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Financial Times.

Как заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, мировая глобальная экономика находится в «затруднительном положении».

По его мнению, всем странам необходимо принять срочные меры в ответ на замедление экономического роста и новые угрозы, создаваемые колебаниями сырьевых и финансовых рынков.

«Самое время решительно поддержать экономическую активность и обеспечить более устойчивое положение мировой экономики», — сказал он.

Представитель МВФ подчеркнул, что мировая экономика подошла к той точке, когда новый спад может стать повседневностью, если государства не примут необходимые меры.

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Ранее МВФ призвал страны G20 скоординировать программы по стимулированию, чтобы замедлить негативное влияние от экономического спада.